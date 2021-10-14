Стало известно о возможной встрече Байдена и Макрона после скандала с AUKUS

Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 в Риме, где встретится с папой Римским Франциском, обсудит соглашения по минимальному глобальному налогу в размере 15 процентов, а также, возможно, проведет встречу в рамках саммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом стало известно из сообщения Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, визит американского лидера сигнализирует о возобновлении Соединенными Штатами взаимодействия с международными группами после четырех лет политики бывшего президента-республиканца Дональда Трампа «Америка прежде всего».

Отмечается, что поездка проходит на фоне общего разочарования международного сообщества из-за хаотичного вывода американских войск из Афганистана, а также скандала и разногласий по поводу недавно заключенного военного альянса между Австралией, Великобританией и США (AUKUS).

16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, который предусматривал производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов, в пользу получения атомных субмарин от США. Австралийское правительство делало расчет на то, что Китай воспримет появление у нее новых подводных лодок как угрозу.

Это действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали ударом в спину и впервые в истории отозвали своего посла из страны. На фоне вспыхнувшего конфликта Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией.