Австралия заявила о готовности AUKUS сотрудничать с МАГАТЭ

Представительница Австралии на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявила о готовности альянса AUKUS сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, альянс намерен «в полной мере» взаимодействовать с агентством в течение следующих 18 месяцев. Она также добавила, что Австралия все также привержена своему статусу государства, не обладающего ядерным оружием, в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Это не изменилось и не изменится», — заключила дипломат.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве, альянс получил название AUKUS (по названиям стран). После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов.

Это действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали ударом в спину и впервые в истории отозвали своего посла из страны. На фоне вспыхнувшего конфликта Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией.