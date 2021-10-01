Европа отложила торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS

Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией из-за скандала разрывом контракта на приобретение Канберрой французских подлодок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийский финансовый журнал Australian Financial Review

Очередной, 12 по счету раунд торговых переговоров Между Брюсселем и Канберрой о заключении торгового соглашения должен был состояться в октябре. Однако, как сообщили источники газеты в Еврокомиссии, запланированные переговоры не смогут состояться из-за ряда нерешенных вопросов. Сообщается, что обсуждение сделки могут перенести на месяц.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов.

Париж назвал «ударом в спину» действия Канберры и впервые в истории отозвал своего посла из страны. После этого госсекретарь при МИД страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.