Макрон призвал Европу перестать быть наивной

Европа должна перестать быть наивной, когда дело доходит до защиты собственных интересов и наращивания военного потенциала. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал France24. Его речь прозвучала на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Французский лидер подчеркнул, что греко-французские соглашения на поставку Афинам военных кораблей и истребителей являются частью усилий по увеличению европейской военной автономии. Макрон отметил, что важность этого вопроса резко возросла после того, как США, Великобритания и Австралия создали альянс AUKUS, переключив внимание с Европы на Индо-Тихоокеанский регион.

«Это способствует европейской безопасности, укреплению стратегической автономии и суверенитета Европы, а значит, и международному миру и безопасности», — заявил французский лидер. В свою очередь, Мицотакис заверил, что оборонное сотрудничество свяжет Францию и Грецию «на десятилетия».

Макрон отметил, что у Европы всегда должна быть возможность защитить себя, не приводя вероятный конфликт к эскалации. Он также пообещал, что решение Австралии о разрыве контракта на покупку атомных подлодок с компанией Naval Group не изменит стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

28 сентября стало известно, что Греция заключила контракт с Францией на покупку трех фрегатов FDI-HN проекта Belharra. По разным данным, сделка обошлась Афинам от 3,5 до 5,85 миллиарда долларов. Сообщается, что Naval Group обязалась поставить корабли в 2025-2026 годах. Ранее появилась информация, что Греция закупила у Франции 24 многоцелевых истребителя четвертого поколения Dassault Rafale.