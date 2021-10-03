Британия собралась заключить больше союзов в сфере безопасности наподобие AUKUS

Власти Великобритании собираются заключить больше союзов в сферах экономики и безопасности наподобие AUKUS. Об этом рассказала новая глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс в беседе с The Sunday Times.

Министр отметила, что Лондон надеется сформировать новый центр «экономического притяжения», чтобы бороться с влиянием авторитарных стран. «Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов», — подчеркнула глава ведомства.

Комментируя планы страны, она акцентировала внимание на том, что Великобритания стремится создать объединение из поддерживающих демократию стран. В обмен на помощь, по ее словам, такие государства получат от свободных демократических стран инфраструктурную поддержку и средства на развитие, а также возможность вести с ними торговлю.

Отмечается, что Трасс не стала отвечать на вопрос о том, пытается ли Лондон с помощью новой стратегии противостоять Пекину: она лишь уклончиво заметила, что предложенный способ — лучший вариант для противостояния «злонамеренным силам».

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве, альянс получил название AUKUS (по названиям стран). После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов.

Это действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали ударом в спину и впервые в истории отозвали своего посла из страны. На фоне вспыхнувшего конфликта Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией.