В Великобритании назначен новый министр иностранных дел

Министром иностранных дел Великобритании назначена Элизабет Трасс. Об этом сообщает Sky News.

Ранее Трасс занимала пост министра международной торговли. Также она сохранила за собой должность министра по делам женщин и социальному равенству. Sky News отмечает, что это вторая женщина на посту главы МИД Великобритании после Маргарет Беккет.

Издание также подчеркивает популярность Элизабет Трасс в Консервативной партии Великобритании, которая в настоящий момент формирует британское правительство. Согласно Sky News, Трасс также считается эффективным переговорщиком по условиям внешней торговли после Brexit.