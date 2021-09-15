Лондон запретил китайскому послу доступ в парламент Великобритании

Правительство Великобритании запретило китайскому послу Чжэну Цзэгуану доступ в парламент из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Палаты общин Линдси Хойл.

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По словам парламентария, будет неуместным позволить послу Китая проводить встречи на территории Палаты, так как Пекин наложил санкции в отношении нескольких британских депутатов. «Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют», — заключил Хойл.

Посольство КНР в Лондоне раскритиковало решение британского парламента. «Это вызывающее презрение и подлое действие со стороны ряда преследующих личную политическую выгоду лиц в британском парламенте, которое воспрепятствует нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством», — заявили в диппредставительстве.

В марте МИД Китая ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из Великобритании «из-за лжи и дезинформации» о ситуации вокруг прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.