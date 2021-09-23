Лавров впервые встретился с главой МИД Великобритании

Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, пишет РИА Новости.

Встреча прошла на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей. Главы МИД подчеркнули, что рады наличию возможности провести беседу. Далее разговор продолжился в закрытом режиме.

Ранее Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН встретился в генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования он заявил прессе, что Россия не собирается присоединяться к НАТО. Далее встреча проходила за закрытыми дверями.

15 сентября Трасс назначили новым министром иностранных дел Великобритании. До этого Трасс занимала пост министра международной торговли. Также она сохранила за собой должность министра по делам женщин и социальному равенству. Также она считается эффективным переговорщиком по условиям внешней торговли после Brexit.