МИД России раскритиковал создание альянса AUKUS

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали создание военного альянса между США, Австралией и Великобританией (AUKUS), указав на угрозу, которую новое партнерство несет безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале RT.

По словам дипломата, заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве было заявлено, что AUKUS грозит «подорвать сложившуюся архитектуру безопасности» в АТР. Захарова подчеркнула, что «сколачиваемое США, Британией и Австралией некое партнерство» также несет в себе риски для международного режима нераспространения.

16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

В ответ замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн обвинил страны, подписавшие договор, в раздувании холодной войны. Он заявил, что AUKUS несет угрозу ядерной катастрофы в Тихоокеанском регионе. По его словам, партнерство представляет опасность распространения ядерного оружия и наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана.