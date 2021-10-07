В МИД России раскрыли исходящие от AUKUS угрозы

В Министерстве иностранных дел России раскрыли угрозы, исходящие от нового военного альянса между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) и указали, что созданное партнерство подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимира Ермакова.

По словам дипломата, российская сторона продолжает изучать последствия создания трехстороннего оборонного альянса. «Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению ДНЯО», — заявил он.

Ермаков подчеркнул, что AUKUS создает негативный прецедент в части осуществления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он отметил, что участие Австралии в альянсе не лучшим образом сказывается на Договоре Раротонга о безъядерной зоне в южной части Тихого океана.

Ранее представительница Австралии на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявила о готовности альянса AUKUS сотрудничать с МАГАТЭ. Альянс намерен «в полной мере» взаимодействовать с агентством в течение следующих 18 месяцев.

США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве 16 сентября. После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов в пользу получения атомных субмарин от США.

AUKUS был создан на фоне роста напряженности между западными странами и Китаем. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.