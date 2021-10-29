Франция захотела перезапустить сотрудничество с США после скандала с AUKUS

Франция намерена перезапустить сотрудничество с США и восстановить отношения, подорванные после скандала с оборонным партнерством AUKUS, заключенным между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами. Об этом в эфире телеканала BFM заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

По словам чиновника, Париж захотел наладить контакты с Вашингтоном, так как страны участвуют в решении важнейших международных задач. «Мы с американцами вовлечены в решение вопросов, которые являются ключевыми для планеты, например климат, борьба с терроризмом в Сахеле», — отметил Атталь.

Французский представитель счел необходимым указать, что восстановить доверие между государствами будет непросто. «Путь будет долгим и требовательным», — добавил чиновник.

16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.

После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, который предусматривал производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов, в пользу получения атомных субмарин от США. Австралийское правительство делало расчет на то, что Китай воспримет появление у нее новых подводных лодок как угрозу.

Подобное действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали «ударом в спину» и впервые в истории отозвали своих послов в США и Австралии для консультаций.