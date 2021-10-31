Байден обеспокоился наличием у Турции российских ракетных систем

Байден на встрече с Эрдоганом: США обеспокоены, что у Турции есть российские С-400

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность из-за того, что у Турции есть российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом он сказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на прошедшей в рамках саммита G20 встрече, сообщили в Белом доме.

В официальном заявлении говорится, что американский лидер подтвердил «оборонное партнерство» с Турцией. При этом США выразили обеспокоенность касательно ЗРС С-400, которые есть в наличии у Турции. Байден заявил, что готов активно взаимодействовать со страной-союзником для решения возникших проблем и разногласий.

