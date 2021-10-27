Конгрессмены в США потребовали отказаться от продажи истребителей F-16 Турции

Конгрессмены из Палаты представителей США написали письмо президенту Джо Байдену с требованием отказаться от продажи истребителей F-16 ВВС Турции. Об этом пишет Reuters.

Отказа от сделки с Анкарой потребовали 11 американских законодателей. Они написали, что уверены в намерении Конгресса заблокировать продажу боевых самолетов. По их мнению, в настоящий момент Турция, являясь союзником Вашингтона по НАТО, ведет себя как противник.

Материалы по теме Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией? «Маневры за спиной Москвы» США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии

«После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция приобретет у России дополнительную партию систем противоракетной обороны С-400, мы не можем позволить себе поставить под угрозу нашу национальную безопасность», — говорится в письме.

Письмо датировано 25 октября. Однако еще 23 октября Анкара сообщила, что турецкие ВВС запустили процедуру закупки 40 истребителей F-16. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы ожидают от США не только новых поставок, но и «вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов».

Ранее в октябре сообщалось, что Турция собирается купить у России истребители Cу-35 и Су-57 вместо F-16. 21 октября стало известно, что США исключили Турцию из программы по продаже новейших истребителей F-35. В ответ президент Эрдоган заявил, что Анкара потребует у Вашингтона вернуть 1,5 миллиарда долларов, уже заплаченных за боевые самолеты.