Российский дипломат назвал условие для предотвращения глобальных войн

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что соблюдение устава международной организации является необходимым условием для предотвращения новых глобальных войн и развития человечества. Об этом российский дипломат заявил в честь Дня ООН, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время предпринимается множество попыток пересмотреть заложенные в Уставе ООН международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. «Наша общая задача — встать на защиту Устава ООН», — подчеркнул дипломат.

Небензя также отметил полную приверженность России центральной и координирующей роли ООН в международных отношениях. «Наши правила — Устав ООН», — резюмировал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за право решать судьбу человечества. По словам турецкого лидера, судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. Как считает Эрдоган, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир и радикально изменяются дипломатия, торговля, международные отношения. Он указал на то, что «мир больше пяти», подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН.

