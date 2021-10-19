В Турции оценили заявление Эрдогана против «горстки» стран

Состав Совета Безопасности ООН вряд ли будет расширен, предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана едва ли будет реализовано. Так недавнее заявление турецкого лидера в беседе с «Известиями» оценил депутат Великого национального собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз.

Депутат заметил, что Анкара давно пытается добиться расширения состава СБ ООН. Он признался, что ему эта идея не кажется «чем-то реалистичным». «Не думаю, что постоянные члены Совбеза позволили бы реализовать это предложение Турции. Аналогичные требования исходили также от Бразилии, Германии, Японии и других стран, но все они были проигнорированы», — подчеркнул собеседник издания, реагируя на слова Эрдогана, выступившего против того, чтобы «горстка» стран-победителей Второй мировой войны решала судьбу человечества.

При этом Йылмаз отметил, что считает необходимым реформирование Совбеза ООН — по его словам, этот шаг поспособствует формированию более справедливой и представительной международной системы.

Ранее турецкий лидер высказал мнение, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам президента Турции, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир и радикально изменяются дипломатия, торговля и международные отношения.

Комментируя это высказывание, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что Анкара хочет вернуть влияние и территории, которые были потеряны в прошлом веке.