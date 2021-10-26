Стало известно о сроках по делу задержанных в Турции россиян

Задержанных по делу о поджоге леса россиян могут приговорить к тюремному заключению сроком до семи лет. Об этом рассказал специализирующийся на делах российских граждан турецкий адвокат Севда Байдан, передает Telegram-канал RT.

По словам юриста, обвиненным российским гражданам могут дать от двух до семи лет заключения в тюрьме, если их признают виновными. В случае, если будет установлено, что они действительно пытались сами потушить пожар, суд может сократить срок вдвое.

Уточняется, что такие дела рассматриваются быстро, и суд вынесет вердикт в течение двух-трех месяцев. Согласно турецкому законодательству, иностранцев судят так же, как граждан этой страны.

Ранее стали известны имена задержанных: Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова. Об их задержании сообщалось 25 октября. Они набрели на пожар в лесу и попытались его потушить, а затем вызвали экстренные службы, но местные жители и полицейские приняли их за поджигателей.