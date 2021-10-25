Родственники арестованных в Турции россиян рассказали об их положении

Родственники россиян, задержанных в Турции по подозрению в поджоге лесов, рассказали об их положении. Мать одного из арестованных в разговоре с RT поделилась сведениями о том, что происходит в тюрьме в Анталье: по ее словам, местные адвокаты отказываются их защищать.

«К ним в отделение приехал адвокат, который не говорил ни по-английски, ни по-русски, и дежурный судья. В отделении было предварительное слушание дела, и, несмотря на то, что приговора вынесено не было, их не отпустили ни под подписку, ни под залог. Причем среди них одна девушка. Она сейчас одна в какой-то женской тюрьме, у нее истерика», — рассказала женщина.

Также стали известны имена задержанных: Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова.

Об их задержании стало известно ранее 25 октября. Сообщалось, что они набрели на пожар в лесу и попытались его затушить, а затем вызвали экстренные службы — но местные жители и полицейские приняли их за поджигателей.