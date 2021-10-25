Российских туристов арестовали за поджог лесов в Турции

Российские туристы заявили, что их арестовали в Турции за поджог, который они не совершали

Группа из семи российских туристов заявила, что их арестовали в турецкой Анталье за поджог, который они не совершали. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

По словам туристов, они наткнулась на природный пожар и решили его потушить. Когда поняли, что сами не справятся, россияне вызвали на Ликийскую тропу службу спасения, а на выходе из леса их арестовали местные полицейские.

Россиян доставили в отделение и предоставили адвоката, который не разговаривает по-английски. Туристы пожаловались, что российское консульство на обращения никак не реагирует и попросили интернет-пользователей распространить информацию об их аресте.

Ранее власти Турции арестовали четырех россиян, а также одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана, по обвинению в военном и политическом шпионаже. Все шесть человек были задержаны 8 октября в ходе операции, которая проходила в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула. Помимо шпионажа, подозреваемых обвиняют в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. На данный момент задержанные находятся в Стамбуле, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.