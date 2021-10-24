Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге

E1: полиция Екатеринбурга разбирается в конфликте между турком и гостившей у него девушки

В Екатеринбурге глухонемой девушке-инвалиду сломали нос на свидании с гражданином Турции, на место происшествия прибыла полиция. Об этом сообщает E1.RU.

Россиянка познакомилась с турком в кафе, они некоторое время вели переписку в интернете, а затем иностранец пригласил ее в гости. Он снимал квартиру на Уралмаше, в которой жил со своей сожительницей и двумя детьми, а также братом. Девушка приехала к нему с подругой.

Во время свидания произошел конфликт по неизвестной причине. По предварительным данным, мужчина пытался изнасиловать гостью и сломал ей нос. Подруги успели убежать от него и спрятались у соседей, которые вызвали полицию.

Кровь пострадавшей была в подъезде и на асфальте перед ним. Девушку забрала скорая помощь.

Турок и его сожительница утверждают, что девушка-инвалид была его любовницей и пришла к ним на разборки. Она угрожала и бросалась на сожительницу иностранца, потом упала и повредила себе голову и нос.

В МВД сообщили о начавшейся проверке, в ходе которой полицейские разберутся в обстоятельствах конфликта. Установлено, что конфликт произошел между двумя женщина, версия изнасилования не подтвердилась.