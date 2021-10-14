Бастрыкин заинтересовался видео нового конфликта с приезжими в метро Москвы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался распространившейся в сети видеозаписью нового конфликта пассажиров московского метро с приезжими. Об этом в четверг, 14 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что председатель СКР поручил руководителю главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах конфликта в вагоне поезда на станции «Текстильщики».

Накануне в сети появился ролик, на котором было видно, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили, к ним подошли сотрудники службы безопасности метро.

Серьезный конфликт в столичном метрополитене произошел 4 октября — тогда трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как москвич заступился за девушку. В результате пострадавший попал в больницу, у него гематомы и сломан нос. Бастрыкин наградил его медалью, а мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить премию в размере двух миллионов рублей. Всех нападавших задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.