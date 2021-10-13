Новый конфликт с кавказцами в московском метро попал на видео

Еще один конфликт с кавказцами произошел в вагоне московского метро. Видео инцидента публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставали кавказцы. Его поддержали окружающие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метро.

Представители МВД данную ситуацию пока не комментировали.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.