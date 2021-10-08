Избившим пассажира в московском метро предъявили обвинения

Участникам драки в московском метро, избившим пассажира Романа Ковалева — Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову, — предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как выяснило следствие, подозреваемые нецензурно выражались в адрес присутствовавших в вагоне метро женщин и угрожали насилием. Ковалев сделал им замечание, после чего те начали его избивать. После того, как молодой человек упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили бить его ногами по голове «с целью причинения смерти». В это время Залибеков угрожал другим пассажирам таким же избиением в случае, если кто-то попытается помочь Ковалеву.

После избиения злоумышленники попытались скрыться с места происшествия, но за пределами станции их задержали сотрудники полиции. Один из мужчин пытался ранить полицейского лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в их сторону перцовый баллончик.

4 октября сообщалось, что трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.