Избитому дагестанцами в московском метро пассажиру выплатят 2 миллиона рублей

Избитому пассажиру в московском метро выделят премию в 2 миллиона рублей. Такое распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин. В своем Instagram-аккаунте градоначальник рассказал, что побывал в больнице у пострадавшего Романа Ковалева.

Собянин выразил благодарность молодому человеку за то, что он вступился за девушку. Столичный мэр пообещал, что медики сделают все, чтобы избитый в метро пассажир поправился как можно скорее.

Московский мэр поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей.

Ранее избитый дагестанцами в метро пассажир признавался, что не хотел популярности, которая пришла к нему после случившегося.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представит Ковалева к награде «Доблесть и отвага» после жестокого избиения.

