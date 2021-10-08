В Кремле прокомментировали избиение молодого человека в московском метро

Национальность тех, кто избил молодого человека в московском метро, не имеет значения. Так прокомментировал инцидент представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он также отметил, что речь не идет о «межнациональной напряженности». Пресс-секретарь главы государства назвал виновных подонками и хулиганами.

Трое дагестанцев жестоко избили москвича на станции метрополитена «Первомайская» в столице в понедельник, 4 октября. В сети появилось видео, на котором они бьют 25-летнего мужчину и угрожают людям, пытающимся их остановить. После того как потерпевший упал на колени и закрыл разбитое лицо руками, один из нападавших нанес ему сильный удар ногой в голову.

Злоумышленники были задержаны. Позже в Дагестане их назвали «очернившими народ подлецами». По словам главы администрации города Дербента Хизри Абакарова, они опозорили не только свои семьи, но и весь дагестанский народ.