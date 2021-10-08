Мать одного из избивших москвича в метро дагестанцев рассказала о сыне

Мать дного из избивших москвича в метро дагестанцев рассказала, что он вежливый человек

Мать одного из дагестанцев Ибрагима Мусалаева, который избил москвича в метро на станции «Первомайская», рассказала, что ее сын — жалостливый и вежливый человек. Об этом она сообщила «Известиям».

«Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает. Вот по соседям спросите про моего мальчика», — заявила она.

По словам женщины, она не знает, как ее сын связался с плохой компанией. Россиянка рассказала, что Мусалаев женат, а его супруга находится на шестом месяце беременности. Ее сын выучился на сварщика и сейчас учится на художника.

Трое дагестанцев жестоко избили молодого человека на станции метро «Первомайская» в Москве в понедельник, 4 октября. В сети появился ролик, на котором они бьют 25-летнего мужчину и угрожают людям, которые пытаются их остановить. После того как потерпевший падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову.

Злоумышленников задержали, позже в Дагестане их назвали очернившими народ подлецами. По словам главы администрации города Дербента Хизри Абакарова, молодые люди опозорили не только свои семьи, но и весь дагестанский народ.