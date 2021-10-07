Родственники избивших москвича в метро дагестанцев разочаровались их поступком

Родственники и бывшие учителя дагестанцев, арестованных за избиение 25-летнего москвича в вагоне столичного метро, разочарованы их поступком. Видео с комментариями опубликовал официальный Telegram-канал МВД Дагестана.

По словам родственницы одного из участников конфликта, она всегда учила его не делать плохие вещи. «Лично я бы сказала: тебе бы такое сделали, тебе бы понравилось? Что нам не нравится, не делай никому. Я с детства говорила всем: и ему говорила, и другим говорила, и своим детям говорю, и внукам даже говорю», — сказала она. Еще про одного мужчину родственники рассказали, что он рос очень добрым ребенком, который всегда помогал бабушке.

По словам участников видеозаписи, они очень удивлены поведением мужчин, а также не понимают, как те оказались в Москве: один должен был сдавать сессию в Липецке, а другой — устраиваться на работу во Владикавказе.

Ранее сообщалось, что один из причастных к избиению москвича Романа Ковалева в столичном метро заявил, что готов выплатить компенсацию пострадавшему.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего россиянина в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Инцидент получил широкую огласку 6 октября после публикации в сети видео с избиением мужчины. Пострадавшего доставили в больницу с переломами носа и костей лица.

Всех участников избиения задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.