Избивший пассажира метро в Москве дагестанец захотел заплатить ему

Один из избивших пассажира московского метро заявил, что готов выплатить ему компенсацию

Один из причастных к избиению москвича Романа Ковалева в столичном метро заявил, что готов выплатить компенсацию пострадавшему. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, ее слова передает ТАСС.

Она также отметила, что все арестованные содержатся в карцере изолятора. Все они заявили о раскаянии в содеянном преступлении.

«Карцер используется в данном случае как карантинное помещение, так как все вновь прибывшие арестанты помещаются на карантин в СИЗО», — заявила Меркачева, подчеркнув, что особых жалоб на на содержание у них нет.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Инцидент получил широкую огласку 6 октября после публикации в сети видео с избиением мужчины. Пострадавшего доставили в больницу с переломами носа и костей лица.

Всех участников избиения задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.