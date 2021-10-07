Власти Дагестана прокомментировали избиение пассажира метро в Москве

В пресс-службе временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова выразили надежду, что избившие Романа Ковалева в московском метро дагестанцы понесут наказание. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы республики.

«Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что порицают поступок троих злоумышленников, а также желают пострадавшему скорейшего выздоровления. Власти подчеркнули, что им жаль, что по действиям подобных людей, некоторые могут судить о жителях республики в целом.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Инцидент получил широкую огласку 6 октября после публикации в сети видео с избиением. Пострадавшего доставили в больницу с переломами носа и костей лица. По его словам, конфликт произошел из-за замечания одной из пассажирки вести себя потише. Москвич решил заступиться за девушку и был избит.

Всех участников избиения задержали. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.