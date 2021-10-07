Адвокат назвал срок для участников избиения парня в московском метро

Адвокат: троим дагестанцам, избившим парня в метро, может грозить по 20 лет

Троим дагестанцам, жестоко избившим москвича Романа Ковалева в московском метро, может грозить по 20 лет лишения свободы. Такой срок в беседе с «360» назвал адвокат Сергей Афанасьев.

По его словам, участники избиения парня подозреваются в совершении нескольких преступлений. МВД возбудило дело против них по статье о хулиганстве, за которое наказывают сроком до семи лет. На тяжесть обвинения будут влиять результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень вреда здоровью, причиненного потерпевшему.

Также Следственный комитет России ведет свое расследование по возбужденному им делу о покушении на убийство, совершенное группой лиц. Уголовный кодекс предусматривает наказание за это деяние от восьми до 20 лет. Также известно, что дагестанцы оказывали сопротивление сотрудникам полиции, применив к ним нож и перцовый баллончик. Эти действия также подпадают под уголовную ответственность и квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти.

Адвокат уверен, что фигурантов дел осудят, их оправдание невозможно.

Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская» в вагоне поезда. Трое приехавших на заработки молодых людей набросились на 25-летнего россиянина, который вступился за девушку, и угрожали людям, пытавшимся их остановить.