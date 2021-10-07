После избиения россиянина в московском метро завели дело о покушении на убийство

Следователи возбудили дело о покушении на убийство после избиения мужчины в метро Москвы

После избиения 25-летнего россиянина в вагоне московского метро было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Об этом в четверг, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, причиной этого стали действия задержанных в момент нападения — после того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из них продолжил наносить ему удары ногой по голове. Кроме того, в отношении трех уроженцев Дагестана возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. При задержании один из мужчин угрожал полицейским предметом, похожим на нож, а второй достал перцовый баллончик.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира московского метро из полиции в территориальное подразделение СК.

Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская» прямо в вагоне поезда. Трое приехавших на заработки молодых людей набросились на 25-летнего россиянина, который вступился за девушку, и угрожали людям, пытавшимся их остановить.