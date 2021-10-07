Бастрыкин получил СК возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в метро

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о жестоком избиении пассажира московского метро в территориальное подразделение СК. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса России (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, отмечается, что с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение Следственного комитета России.

Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову доложить о планируемых следственных действиях и проверить подозреваемых на совершение аналогичных преступлений.

Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская» прямо в вагоне поезда. Трое приезжих на заработки молодых людей набросились на 25-летнего россиянина, который вступился за девушку, и угрожали людям, пытавшимся их остановить.

Пострадавший сейчас находится в больнице с переломами носа и кости под глазом. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, он может лишиться глаза.