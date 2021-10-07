Бастрыкин наградит защищавшего девушку в метро и избитого компанией мужчину

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин представит к награде мужчину, которого жестоко избили в Московском метрополитене после того, как он заступился за девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР дал поручение кадровому подразделению подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага». В ведомстве отметили, что мужчина проявил активную гражданскую позицию и смелость и, несмотря на численное превосходство хулиганов, защитил девушку.

По факту нападения пьяной компании на потерпевшего возбуждено уголовное до о покушении на убийство. Трое подозреваемых родом из Дагестана продолжали наносить удары потерпевшему, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови.

Фигурантам дела также вменяется статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. При задержании один из мужчин угрожал полицейским предметом, похожим на нож, а второй достал перцовый баллончик.

Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская» прямо в вагоне поезда. Трое приехавших на заработки молодых людей набросились на 25-летнего россиянина, который вступился за девушку, и угрожали людям, пытавшимся их остановить.