Избитый дагестанцами в метро рассказал о реакции других пассажиров на нападение

Житель Москвы 25-летний Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в метро, рассказал о реакции других пассажиров о нападении. По его словам, они не стали ему помогать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Романа, после того, как началась драка, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона. По мнению пострадавшего, они испугались агрессии злоумышленников.

«Я не почувствовал какого-то страха, просто чувствовал, что надо подойти, вот и все», — рассказал мужчина.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне московского метро на станции «Первомайская». Широкую огласку инцидент приобрел 6 октября после того, как видео с избиением опубликовали в сети. Пострадавший был госпитализирован с переломами носа и костей лица.

Всех участников избиения задержали. На данный момент возбуждены уголовные дела по фактам применения насилия в отношении представителя власти и покушения на убийство.