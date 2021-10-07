Дагестанский министр заявил о позоре из-за жестокого избиения в московском метро

Жители Дагестана, жестоко избившие пассажира в московском метро, дискредитируют молодежь республики и позорят свое имя. Об этом заявил министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов. Его слова приводит РИА Новости.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей», — заявил Муслимов.

Он подчеркнул, что инцидент вызвал негодование в дагестанском обществе. Подобное поведение неприемлемо для большинства жителей республики, сказал министр. Также он добавил, что неправильно говорить о национальности преступника, так как человек, переступивший закон, не имеет национальности.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего мужчину в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Об инциденте стало известно 6 октября после того, как видео с избиением опубликовали в сети. Пострадавшего доставили в больницу с переломами носа и костей лица. По словам пострадавшего, конфликт произошел из-за замечания одной из пассажирки вести себя потише, москвич заступился за девушку и был избит.

Все участники избиения задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.