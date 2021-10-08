Бастрыкин наградит девушку за помощь в поимке избивавших мужчину в метро

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить к награде девушку, которая вызвала полицию во время драки в Московском метрополитене и помогла правоохранителям установить троих мужчин, жестоко избивших москвича Романа Ковалева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Глава СКР направил поручение кадровому подразделению подготовить документы для ее награждения ведомственной медалью «За содействие».

Девушка стала свидетелем жестокого избиения, но не растерялась, а проявила смелость в экстренной ситуации. Первым делом она нажала тревожную кнопку в поезде, а затем бросилась вслед за злоумышленниками, выбежавшими из вагона. Подоспевшим полицейским девушка указала на избивших Ковалева мужчин. После этого их удалось задержать.

Самоотверженный поступок свидетельницы не остался без внимания СКР, отметила Петренко.

Инцидент произошел в столичном метрополитене 4 октября. Трое дагестанцев жестоко избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и кости под глазом. В отношении задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганство. Они арестованы.

Бастрыкин также намерен наградить Ковалева ведомственной медалью за проявленную доблесть.