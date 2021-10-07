Избившие пассажира в московском метро дагестанцы назвали конфликт случайным

Трое дагестанцев, избивших пассажира в московском метро, заявили, что конфликт был случайным. О подробностях инцидента сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы (ОНК).

Избивавший Романа Ковалева Магомедали Ханмагомедов заявил, что дрался с ним один на один. Также он сказал, что видео драки, появившееся в сети, не полное. По словам второго задержанного Ибрагима Мусалаева, он пытался оттащить своего товарища. Третий арестованный завил, что виноват, так как мог остановить драку.

Двое из задержанных были ранее судимы: Залибеков за кражу, Ханмогомедов за угон велосипеда. Также на Мусалаева было заведено дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, однако оно закончилось примирением сторон.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Об инциденте стало известно 6 октября после того, как видео с избиением опубликовали в сети. По словам пострадавшего Романа Ковалева, после того, как началась драка, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.