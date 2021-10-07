Девушка избитого дагестанцами в московском метро рассказала о его характере

Девушка избитого дагестанцами в метро рассказала, что парень и раньше заступался за нее

Девушка избитого в московском метро тремя дагестанцами Романа Ковалева Анна Ульфман рассказала о его характере. Ее слова приводит Daily Storm.

Раньше Ковалев не раз заступался за нее в общественных местах, однако дело никогда не доходило до драк.

«Все ситуации однотипные: ко мне пристают парни, например. Было такое, что мужчина подошел ко мне, начал трогать, что-то такое. Рома заступился, мол: "Моя девушка, руки убрал"», — рассказала Ульфман.

В свободное время Ковалев занимается спортом в тренажерном зале, а в школьные годы ходил на бокс. Также, по словам девушки пострадавшего, он хотел пойти служить в армию по контракту. В настоящее время Роман работает барменом в Москве.

Ранее девушка избитого тремя дагестанцами в московском метро Ковалева Анна Ульфан рассказала о его состоянии.

Сразу после избиения Роман позвонил Анне. Сейчас он находится в больнице с переломом носа и кости под глазом, россиянина госпитализировали на 7-10 дней.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Об инциденте стало известно 6 октября после того, как видео с избиением опубликовали в сети. По словам Романа, после того, как началась драка, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.