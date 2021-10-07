Арестованных за избиение россиянина в вагоне метро поместили в карцер

Троих мужчин, арестованных за избиение 25-летнего россиянина в вагоне московского метро, посадили в карцер. Об этом в четверг, 7 октября, со ссылкой на члена ОНК Москвы Константина Кима сообщает РИА Новости.

По словам Кима, после ареста обвиняемые уроженцы Дагестана были помещены в карцер СИЗО №7, что связано с карантинными мерами. В беседе с правозащитником все трое рассказали о своем раскаянии, отметив, что видео драки из вагона поезда в столичной подземке, которое показали в СМИ, было неполным.

Все трое рассказали, что ранее имели проблемы с законом. Так у Гасана Залибекова была судимость за кражу, Магамаали Ханмагомедов имел условный срок, а Ибрагим Мусалаев рассказал, что дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением сторон.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда на станции «Первомайская». Отмечалось, что молодой человек вступился за девушку, которая попросила молодых людей перестать материться. Позже участников конфликта задержали.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов заявил, что избившие пассажира в метро дискредитируют молодежь Дагестана