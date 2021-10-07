Отец избившего москвича в метро дагестанца назвал причину агрессии

Отец одного из дагестанцев, который избил пассажира на станции метро «Первомайская», предположил, что его сын во время нападения мог быть пьян. Такую причину агрессии он назвал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, на видео его сын выглядел пьяным, но обычно он «добрый и спокойный парень». Отец заявил, что он, вероятно, выпил с земляками из Кизляра, после чего у всех «снесло крышу».

Кроме того, отец дагестанца рассказал, что в его семье пятеро детей. Он работает строителем вместе с старшим и младшим сыновьями.

Мужчина добавил, что его сын был судим в 2020 году, когда он якобы забрал у человека испорченный велосипед. Тогда отец заплатил пострадавшему 15 тысяч рублей, а его сыну дали год условно.

Трое дагестанцев жестоко избили молодого человека на станции метро «Первомайская» в Москве в понедельник, 4 октября. В сети появился ролик, на котором они бьют 25-летнего мужчину и угрожают людям, которые пытаются их остановить. После того как потерпевший падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову. Злоумышленников задержали.