Избитый тремя дагестанцами в московском метро рассказал, что у него гематомы и сломан нос

Избитый тремя дагестанцами пассажир московского метро рассказал о своих травмах. Его слова публикует Telegram-канал НТВ.

25-летний Роман Ковалев все еще находится в больнице. У него гематомы и сломан нос. Также треснута или сломана надкостница, определить это точно медики смогут после того, как спадет отек.

Также Роман сказал, что не хотел популярности, которая пришла к нему после случившегося.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего москвича в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представит Ковалева к награде «Доблесть и отвага» после жестокого избиения.