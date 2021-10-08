Российские мусульмане отреагировали на избиение пассажира метро дагестанцами

В Духовном управлении мусульман столицы считают вызывающим негодование поступок троих дагестанцев, избивших в московском метро Романа Ковалева. Так на инцидент отреагировал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.

Представитель мусульманского духовенства отметил, что подобный поступок идет вразрез с религиозными и моральными принципами.

«Преступники обязательно должны понести наказание за содеянное. Но хочу напомнить, что в первую очередь мы оцениваем поступок, а не национальность и религиозную принадлежность человека», — заявил имам, добавив, что в исламе порицают такое поведение.

Кроме того, он подчеркнул, что Духовное управление мусульман Москвы постоянно проводит работу по интеграции в общество приезжих, сохраняя при этом религиозную идентичность. Однако, по его словам, поток приезжих растет, и количества ресурсов для работы с желающими не хватает.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.