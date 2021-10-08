Избитый в московском метро россиянин получит еще одну награду

Правительство Воронежской области наградит избитого в московском метро жителя региона 25-летнего Романа Ковалева. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В сообщении отмечается, что в правительстве готовятся наградить воронежца за мужественный поступок. Кроме того, мужчина получит памятный сувенир от имени главы региона.

«Мы искренне гордимся своим земляком, которые проявил настоящие мужские качества: решительность, смелость, готовность помочь в беде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что власти готовы помочь пострадавшему в дальнейшей реабилитации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить Роману премию в два миллиона рублей.

4 октября трое дагестанцев избили Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.