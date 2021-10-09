Жириновский отреагировал на избиение пассажира метро дагестанцами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отреагировал на избиение пассажира метро дагестанцами.

По его словам, напавшим на пассажира в метро гражданам необходимо вменять самые жесткие сроки заключения. «Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое — и здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы», — сказал политик.

Жириновский считает, что для отбывших наказание нужно создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений. «Возможно, кто-то выпил, у кого-то там криминальное прошлое. Надо же как-то отслеживать это, надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел, были под контролем — на пульте, все видят их», — заявил он.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.