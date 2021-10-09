Стали известны детали задержания избивавших пассажира метро дагестанцев

Участники драки в московском метро, избившие пассажира Романа Ковалева, оказывали активное сопротивление при задержании и были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно из интервью РИА Новости с представителями правоохранительных органов, которые доставили дагестанцев в отделение полиции.

Как отметили полицейские, найти правонарушителей удалось благодаря бдительности свидетельницы происшествия — женщина указала направление, в котором скрылись злоумышленники, и опознала троих дагестанцев, напавших на Ковалева. По словам собеседников агентства, при задержании пришлось применить физическую силу и наручники, так как участники драки «активно сопротивлялись».

«У них были признаки опьянения» — добавил один из полицейских.

Ранее в октябре Следственный комитет России предъявил Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

4 октября сообщалось, что трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.