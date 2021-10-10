Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением об инциденте в Москве, где трое дагестанцев избили пассажира метро. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале журналиста Александра Лютикова.

37-летний Шлеменко назвал нападавших «слабаками» за удары по лежащему человеку. Также спортсмен признался, что его беспокоит равнодушие остальных пассажиров вагона метро. Шлеменко допустил, что рядом не оказалось тех, кто мог бы противостоять дагестанцам, избивавших молодого человека.

«Если там были мужчины, которые перешли в другой вагон и не помогли тому парню, то как минимум это позор», — отметил Шлеменко.

Шлеменко также добавил, что считает правильным указывать национальность нападавших. Он подчеркнул, что его задевает, когда он узнает о подобных преступлениях со стороны земляков из Омска, и это побуждает его влиять на ситуацию.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда московского метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.