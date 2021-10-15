Устроивших новый конфликт в метро Москвы кавказцев наказали

Полицейские установили личности кавказцев, устроивших новый конфликт в московском метро, и наказали нарушителей. Четверых приезжих привлекли к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Москве.

В отношении всех задержанных составили протоколы по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Материалы дела передали в суд.

Ранее в сети появился ролик, на котором было видно, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метро.

Конфликт с кавказцами в столичном метрополитене произошел также 4 октября — тогда трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как москвич заступился за девушку. В результате пострадавший попал в больницу, у него гематомы и сломан нос. Бастрыкин наградил его медалью, а мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить премию в размере двух миллионов рублей. Всех нападавших задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.