Избитый дагестанцами в метро россиянин не приедет в Дагестан

«Газета.Ru»: Роман Ковалев, избитый дагестанцами в метро, отказался от поездки в Дагестан

Избитый тремя дагестанцами в московском метро Роман Ковалев отказался от предложения приехать в Дагестан. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Он отметил, что в этот регион его «не тянет», хотя его приглашали посетить республику. Как сказал Ковалев, несмотря на инцидент, произошедший с ним в столичном метрополитене, его отношение к жителям Дагестана никак не изменилось и осталось положительным.

Кроме того, некоторые дагестанцы писали избитому россиянину сообщения в соцсетях с критикой задержанных земляков. «И что на родине таких не терпят», — заявил он.

Ковалев также отреагировал на шутку российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Ранее спортсмен высказался о бывшем сопернике ирландце Коноре Макгрегоре, упомянув избиение россиянина в метро и медаль, которой мужчину наградил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, Ковалев заявил, что не считает шутку плохой.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». После того как россиянина заступился за девушку, возник конфликт с дракой. Позднее уточнялось, что всех участников избиения задержали, им также предъявили обвинения.

11 октября глава СКР наградил Ковалева медалью. Бастрыкин добавил, что россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.