Бастрыкин наградил избитого тремя дагестанцами пассажира московского метро

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, которого трое дагестанцев избили в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку. По его словам, решительность Ковалева позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.

Ранее глава СКР поручил представить к награде девушку, которая вызвала полицию во время драки в Московском метрополитене. Девушка стала свидетелем жестокого избиения, но не растерялась — она нажала тревожную кнопку в поезде, а затем бросилась вслед за злоумышленниками, выбежавшими из вагона. Подоспевшим полицейским девушка указала на избивших Ковалева мужчин. После этого их удалось задержать.

Инцидент произошел 4 октября. Трое дагестанцев жестоко избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и кости под глазом. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганство. Они арестованы.