Избитый дагестанцами в метро отреагировал на шутку Нурмагомедова

Избитый тремя дагестанцами в метро о шутке Хабиба Нурмагомедова: думал, что фейк

Избитый тремя дагестанцами в московском метро Роман Ковалев заявил, что не считает плохой шутку российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Ранее Нурмагомедов пошутил над своим бывшим соперником ирландцем Конором Макгрегором, упомянув избиение Ковалева и медаль, которой мужчину наградил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!» — отреагировал на остроту Ковалев.

4 октября трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как Ковалев заступился за девушку. По словам Романа, остальные пассажиры не стали ему помогать и убежали в другую часть вагона.

Всех участников избиения задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

11 октября Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Ковалеву.