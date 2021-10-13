Валуев осудил Нурмагомедова за шутку об избиении пассажира метро дагестанцами

Бывший боксер-тяжеловес, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на сторис российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, который пошутил над награждением избитого дагестанцами пассажира столичного метро. Об этом сообщает Metaratings.

Валуев осудил публикацию 33-летнего бойца. «Разве в здравом уме человек будет выгораживать тех, кто вел себя как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня о Хабибе другое мнение», — заявил парламентарий.

Ранее 13 октября Нурмагомедов в шутливой форме отреагировал на новость о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил жертву нападения в столичном метро. Россиянин опубликовал фото своего бывшего соперника Конора Макгрегора, сопроводив его подписью: «А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

11 октября Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву — жертве нападения в столичном метро. Глава СК отметил, что Ковалев проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

4 октября трое дагестанцев избили вступившегося за девушку 25-летнего пассажира московского метро. Злоумышленников задержали. Пострадавший попал в больницу с переломами носа и орбиты глаза. Против задержанных возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганство.